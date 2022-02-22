Блины за год в России стали обходиться на 4% дороже

22 фев. 13:33

В этом году приготовление 20 блинов к Масленице обойдется на 4% дороже, чем год назад, сообщила доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета имени Плеханова Светлана Казанцева, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Приготовление стопки блинов в количестве 20 штук при диаметре сковороды 24 см и, соответственно, весе блина, равному 50 г, исходя из составляющих рецепта: молоко, мука, яйца, сахар и растительное масло, - составит в феврале 2022 года 108 рублей, годом ранее эта величина составляла 104 рублей, соответственно, прирост стоимости "блинного набора" за год составил 4%", - объяснила Казанцева.

За год максимально из "блинного набора" подорожало растительное масло - на 18%, минимально - молоко, на 2%.

Масленица в 2022 году пройдет с 28 февраля по 6 марта.