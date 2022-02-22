Персонал стройки АЭС "Аккую" в Турции попал в ДТП

В результате ДТП с участием персонала стройки АЭС "Аккую" в Турции пострадали 13 человек, сообщает "Анадолу".
ДТП произошло с персоналом стройки АЭС "Аккую" в Турции, пострадали 13 человек, передает
"В провинции Мерсин на юге Турции перевернулся автобус с рабочими, задействованными на стройке АЭС "Аккую". ДТП произошло на участке Сипахили трассы Мерсин-Анталья. 13 пострадавших доставлены в больницы поселков Силифике и Айдынджик", - передает агентство.
В настоящее время причины автоаварии пока не установлены.