Персонал стройки АЭС "Аккую" в Турции попал в ДТП

22 фев. 13:25

В результате ДТП с участием персонала стройки АЭС "Аккую" в Турции пострадали 13 человек, сообщает "Анадолу".

ДТП произошло с персоналом стройки АЭС "Аккую" в Турции, пострадали 13 человек, передает

"В провинции Мерсин на юге Турции перевернулся автобус с рабочими, задействованными на стройке АЭС "Аккую". ДТП произошло на участке Сипахили трассы Мерсин-Анталья. 13 пострадавших доставлены в больницы поселков Силифике и Айдынджик", - передает агентство.

В настоящее время причины автоаварии пока не установлены.