Грузия с 1 марта смягчает правила въезда своих граждан

22 фев. 13:19

Власти Грузии решили смягчить правила въезда в страну своих граждан,

"В соответствие с принятым решением, самоизоляция сокращается до пяти дней. А когда гражданин Грузии въезжает в страну с ПЦР-тестом, с него снимается обязательство сдавать тест на третий день", - сообщил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге.

Новые правила начнут действовать с 1 марта.

В настоящее время граждане Грузии, которые возвращаются на родину без сертификата или отрицательного ПЦР-теста, обязаны изолироваться на 8 дней. Те, кто въезжает с ПЦР-тестом, должен сдать повторный ПЦР-тест на коронавирус на третий день после въезда.