Луганский депутат: могут быть приняты меры по восстановлению целостности всей ЛНР

22 фев. 13:00

Депутат Народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов заявил о возможности реализации мер по восстановлению целостности всей территории республики (в границах Луганской области Украины), если Киев не отведет войска за ее пределы.

По его словам, согласно законодательству республики, территория ЛНР - территория бывшей Луганской области, часть которой на сегодня оккупирована украинскими войсками.

"Я думаю, что мы должны призвать Украину отвести войска добровольно. Если это не случится, я думаю, будут приняты решения, которые позволят установить мир, нашу территориальную целостность на всей территории ЛНР", - цитирует Хорошилова "Луганскинформцентр".