Казахстанский турист раскритиковал всю инфраструктуру туризма страны

22 фев. 13:00

В Казахстане сегодня прошло расширенное заседание коллегии министерства культуры и спорта по вопросам туризма, на котором с резкой критикой выступил известный казахстанский велопутешественник Дамир Кушеев: он заявил, что за годы независимости в стране не построены нормальные дороги, туалеты и не создан придорожный сервис.

"Уважаемые министры, вице-министры, в Казахстане напрочь отсутствует сервис. Что бы вы там ни говорили, какую бы статистику для народа не показывали - нет этого сервиса, поверьте мне. Я - тот человек, который этими ногами прошел 1200 км по нашим суровым реалиям. То, что вы говорите "сервис" – нет этого сервиса", - поведал путешественник, добавив: несмотря на вливаемые в туризм средства до сих пор остаются актуальными самые элементарные вопросы инфраструктуры, передает Sputnik Казахстан.

"Почему люди едут в Турцию, Корею и Европу? Там есть сервис, а у нас нет. Извините за правду. Вы говорите – хорошие дороги. Нет дорог. За 30 лет независимости Казахстан не может их элементарно сделать", - добавил он.

Дамир Кушеев привел в пример французского велопутешественника, который, проехав из Бишкека до Франции 6 600 км, предостерег коллег от заезда в Казахстан, "потому что ничего нет". Он проехал Европу и говорит, самый хороший сервис в Беларуси – все есть. Также Кушеев посетовал на то, что чиновники заявляют о строительстве элитных отелей, однако отдыхать в подобных местах доступно далеко не каждому казахстанцу.

На расширенном заседании коллегии по туризму присутствовал вице-премьер Ералы Тугжанов и министр культуры и спорта Даурен Абаев.