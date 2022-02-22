Не до туризма - признание ДНР и ЛНР затормозило продажи туров в России

22 фев. 12:39

Ситуация в Донбассе и заявление президента Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР привело к резкому спаду спроса на туры, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, пишет "Интерфакс".

"Напряженность на границе не может не отражаться на настроениях туристов. За последние несколько дней объем бронирований снизился на 20-25%, причем спад происходит как на юге России, так и в Петербурге и Москве, путешественники опасаются выезжать за рубеж, боятся закрытия Турции, так как не совсем ясна позиция властей страны в этом политическом вопросе", - пояснила Тюрина.

По ее словам, можно надеяться, что "через два-три дня туристы адаптируются к ситуации", спрос вернется на прежний уровень. "Если, конечно, не будет эскалации", - отметила Тюрина.

Обострение ситуации затруднит туризм для россиян. Не исключены проблемы с получением европейских виз, проблемы с международными платежными системами, значительное ослабление рубля.