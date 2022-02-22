Сотрудники казахстанских спецслужб нашли в центре Алматы тайник с оружием

22 фев. 12:29

Сотрудники казахстанских спецслужб, проверяя поступившую по оперативным каналам информацию, вышли на тайник с оружием, который находился в самом центре Алматы - информацию проверяли сотрудники ДКНБ по городу Алматы и управления полиции Бостандыкского района.

В импровизированном тайнике было обнаружено четыре единицы огнестрельного оружия – Beretta Xtreme, Tikka T3x, Gamo FS 10x igt и Sako TRG, - сообщает Polisia.kz.

Хозяин изъятого оружия пока не установлен, по оружию будет проведена судебно-баллистическая экспертиза, в ходе которой эксперты выяснят, применялись ли указанные ружья в совершении каких-либо преступлений.