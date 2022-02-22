Неизвестный москвич выиграл более 235 миллионов рублей в "Спортлото"

22 фев. 12:14

Житель России приобрел всего один билет государственной лотереи "Спортлото "4 из 20" в мобильном приложении и выиграл суперприз - 235,6 млн рублей.

"21 февраля 2022 года был разыгран суперприз государственной лотереи "Спортлото "4 из 20". Новым лотерейным мультимиллионером стал участник 4365-го тиража из Москвы. Счастливчик выиграл 235 миллионов 588 тысяч 427 рублей", - сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото".

Имя победителя неизвестно, "на данный момент известно лишь, что победитель купил всего один билет за 150 рублей в мобильном приложении "Столото".

Победители лотереи "Спортлото" чаще всего обращаются за выигрышем на второй неделе после тиража.