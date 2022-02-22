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Парламент Дагестана поддержал назначение премьером Абдулмуслимова

Парламент Дагестана поддержал назначение премьером Абдулмуслимова

Народное собрание (парламент) на своем сегодняшнем заседании единогласно поддержало назначение Абдулмуслима Абдулмуслимова председателем правительства республики.

17 февраля Сергей Меликов возложил на Абдулмуслимова временное исполнение главы правительства, а днем позже руководитель региона внес в парламент республики его кандидатуру для дачи согласия на назначение эту должность, - передает "АиФ-Дагестан".

Абдулмуслиму Абдулмуслимову 61 год, он родился в селе Гертма Казбековского района.

Работал в управлении Федеральной налоговой полиции по Дагестану, министерстве внутренних дел республики, администрации Махачкалы, был полпредом главы Дагестана в горном территориальном округе и секретарем Совета безопасности Дагестана.

В марте 2018 года Абдулмуслимов возглавил министерство сельского хозяйства и продовольствия республики, а в ноябре стал еще и вице-премьером республики.

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