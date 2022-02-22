Парламент Дагестана поддержал назначение премьером Абдулмуслимова

22 фев. 12:14

Народное собрание (парламент) на своем сегодняшнем заседании единогласно поддержало назначение Абдулмуслима Абдулмуслимова председателем правительства республики.

17 февраля Сергей Меликов возложил на Абдулмуслимова временное исполнение главы правительства, а днем позже руководитель региона внес в парламент республики его кандидатуру для дачи согласия на назначение эту должность, - передает "АиФ-Дагестан".

Абдулмуслиму Абдулмуслимову 61 год, он родился в селе Гертма Казбековского района.

Работал в управлении Федеральной налоговой полиции по Дагестану, министерстве внутренних дел республики, администрации Махачкалы, был полпредом главы Дагестана в горном территориальном округе и секретарем Совета безопасности Дагестана.

В марте 2018 года Абдулмуслимов возглавил министерство сельского хозяйства и продовольствия республики, а в ноябре стал еще и вице-премьером республики.