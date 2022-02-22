Британия вводит санкции против РФ

22 фев. 12:04

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении ограниченного пакета санкций в отношении России после признания Владимиром Путиным суверенитета ЛНР и ДНР.

По словам главы правительства Королевства, новые ограничения коснутся лиц, которые поддерживают "российскую военную машину". Он также отметил, что разработанные антироссийские санкции нанесут тяжелый удар по экономическим интересам Москвы.

Кроме того, Джонсон обвинил Россию в подготовке к "полномасштабному вторжению на Украину".