В Узбекистане создали молоко, защищающее от коронавируса

22 фев. 12:02

Узбекские ученые привили коров и коз от коронавируса, теперь молоко животных содержит антитела к SARS-CoV-2.

Целебное молоко создано специалистами из Министерства инновационного развития Республики Узбекистан. Ожидается, что употребление молока с антителами частично защитит граждан от коронавируса.

Идея создать целебное молоко появилась после того, как стало известно, что у вакцинированных или переболевших коронавирусом матерей в грудном молоке содержались антитела к SARS-CoV-2.

Эксперименты на клеточных культурах показали, что антитела успешно нейтрализуют SARS-CoV-2 - эффективность в сыворотке крови 100%, в молоке - 40%.

Ученые считают, что молоко с антителами можно будет использовать для массовой пассивной иммунизации населения. Пастеризация не влияет на антитела в молоке, подчеркивают исследователи.