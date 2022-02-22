РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Джонсон выступит с заявлением по поводу признания ДНР и ЛНР

Джонсон выступит с заявлением по поводу признания ДНР и ЛНР

Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид заявил, что сейчас правительство Королевства обсуждает пакет санкций против России, а по его итогам глава правительства Борис Джонсон сделает заявление.

"Заседание Cabinet Office Briefing Room A идет сейчас под руководством премьер-министра, там обсуждается, что будет предпринято. Будут введены санкции, как мы всегда и говорили", - сказал глава ведомства в эфире Sky News, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что в числе тем для обсуждения на заседании правительства будет продолжение военной поддержки Украины.

"По итогам заседания премьер-министр сделает заявление в парламенте о том, что нам известно о текущей ситуации "на земле" и какие меры мы примем", - добавил Джавид.

1295 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version