Джонсон выступит с заявлением по поводу признания ДНР и ЛНР

22 фев. 11:54

Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид заявил, что сейчас правительство Королевства обсуждает пакет санкций против России, а по его итогам глава правительства Борис Джонсон сделает заявление.

"Заседание Cabinet Office Briefing Room A идет сейчас под руководством премьер-министра, там обсуждается, что будет предпринято. Будут введены санкции, как мы всегда и говорили", - сказал глава ведомства в эфире Sky News, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что в числе тем для обсуждения на заседании правительства будет продолжение военной поддержки Украины.

"По итогам заседания премьер-министр сделает заявление в парламенте о том, что нам известно о текущей ситуации "на земле" и какие меры мы примем", - добавил Джавид.