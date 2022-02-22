США отказались вводить санкции против РФ за войска на Донбассе

Вашингтон не рассматривает ввод российских сил на Донбасс как новый шаг, который радикально менял бы ситуацию вокруг Украины и мог бы послужить стимулом для введения Западом ранее подготовленных антироссийских санкций, заявил на специальном телефонном брифинге представитель администрации США высокого ранга.

"Я действительно сказал, что мы будем внимательно наблюдать за действиями России и оценивать их и отвечать соответствующим образом. Однако я хочу напомнить ... всем участникам брифинга, что вхождение российских сил в Донбасс само по себе не было бы новым шагом", - цитирует его ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

По словам чиновника, "силы России находились на Донбассе в течение последних восьми лет", хотя Москва утверждала обратное, - но с точки зрения Америки это было именно так. Соответственно, считает он, Россия решила обеспечить присутствие своих сил на Донбассе "более открытым образом".

Теперь, обратил внимание источник, США будут сосредотачиваться на действиях, а не на словах России. "Предпринимаемые нами действия сфокусированы на действиях России, часть которых к настоящему времени была предпринята. И мы откалибровали свои ответы надлежащим образом", - отметил он.

Чиновник указал, что Вашингтон собирается очень внимательно следить за действиями российской стороны и давать соразмерный ответ.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Центра изучения США имени Рузвельта при МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Рогулев, для США признание Россией независимости ДНР и ЛНР и ввод туда войск действительно не имеют особого значения.



"Эти решения Москвы с формальной точки зрения мало что меняют. Сами республики провозгласили независимость давно. Факт признания их независимости Россией, как подчеркнул российский постпред в ООН, не отменяет необходимости выполнять Минские соглашения. В отношении границ также ничего нового. То есть с точки зрения решения конфликта пока что нет конкретных шагов, которые можно было бы просчитать. Потому США пока не хотят спешить", - сказал он.



"Заметьте, что назначенная на четверг встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном не была отменена, она состоится. Я думаю, они обсудят российские решения, после чего США смогут сформулировать свою позицию. Так что я не исключаю, что они смогут выступить с ответными какими-то мерами спустя несколько дней", - предупредил Юрий Рогулев.



Также США не будут вводить санкции, которые создадут проблемы им самим. "Санкции – это обоюдоострый инструмент, который может наносить вред и той стране, которая их вводит, по крайне мере определенным направлениям деловой активности. А те санкции, которые обсуждаются, нацелены на финансовые и энергетические сферы, значит, они могут иметь очень серьезные последствия для США. Поэтому американский Минфин и говорит, что нужно очень обдуманно и осторожно подходить к вопросу новый санкций, просчитывая все шаги", - заключил американист.