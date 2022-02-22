Турбизнес в России поддержат миллиардными субсидиями

22 фев. 11:44

В ближайшие три года из федерального бюджета будет выделено 12,9 млрд рублей на выплату субсидий представителям туристического бизнеса. Как сообщила пресс-служба правительства, такие изменения внес в программу по развитию туризма и утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Предприниматели смогут получить субсидии на обустройство пляжей, создание кемпингов и автокемпингов, разработку электронных путеводителей по туристическим маршрутам и реализацию других инициатив – например, на закупку инвентаря и оборудования, обустройство детских и спортивных зон отдыха, создание доступной среды для граждан с ОВЗ и прочее, - передает "Интерфакс".

Субсидии будут выделяться компаниям и индивидуальным предпринимателям по итогам конкурса, который будет проводить Ростуризм: ведомство и определит максимальный размер выплат.