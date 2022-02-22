Центробанк подготовил меры на случай введения санкций против инфраструктуры финрынка

22 фев. 11:38

Банк России проинформировал, что в случае введения или угрозы санкций в отношении участников клиринга, могут быть установлены контрольные значения обязательных нормативов для центральных контрагентов.

Из сообщения регулятора следует, что для установления контрольных значений должен реализоваться хотя бы один из следующих сценариев: введение или угроза введения иностранным государством, государственным объединением, или союзом, или государственным учреждением иностранного государства мер ограничительного характера в отношении участников клиринга (клиентов участников клиринга) - резидентов РФ; отказ или угроза отказа от проведения расчетов по открытым в иностранных банках-контрагентах счетам участников клиринга - резидентов РФ; ограничение или угроза ограничения допуска к номинированным в иностранных валютах активам, принадлежащим участникам клиринга - резидентам РФ.

Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке, регулятор готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности.

Банк России в целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности: предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года; предоставляет кредитным организациям возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года.