РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Центробанк подготовил меры на случай введения санкций против инфраструктуры финрынка

Центробанк подготовил меры на случай введения санкций против инфраструктуры финрынка

Банк России проинформировал, что в случае введения или угрозы санкций в отношении участников клиринга, могут быть установлены контрольные значения обязательных нормативов для центральных контрагентов.

Из сообщения регулятора следует, что для установления контрольных значений должен реализоваться хотя бы один из следующих сценариев: введение или угроза введения иностранным государством, государственным объединением, или союзом, или государственным учреждением иностранного государства мер ограничительного характера в отношении участников клиринга (клиентов участников клиринга) - резидентов РФ; отказ или угроза отказа от проведения расчетов по открытым в иностранных банках-контрагентах счетам участников клиринга - резидентов РФ; ограничение или угроза ограничения допуска к номинированным в иностранных валютах активам, принадлежащим участникам клиринга - резидентам РФ.

Банк России держит на контроле развитие ситуации на финансовом рынке, регулятор готов принять все необходимые меры для поддержания финансовой стабильности.

Банк России в целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности: предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года; предоставляет кредитным организациям возможность использования до 1 октября 2022 года величины курсов иностранных валют в целях расчета обязательных нормативов на 18 февраля 2022 года.

1340 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version