Солтан Мамедов в Ереване: Азербайджан создал в регионе новые постконфликтные реалии

22 фев. 11:19

Карабахского конфликта больше не существует, Азербайджан создал в регионе новые реалии, и Европа поддерживает их, заявил депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Солтан Мамедов в ходе выступления на заседании комитета Парламентской ассамблеи "Евронест" в Ереване.

Он обратил внимание на то, что позиция Баку полностью отвечает международному праву, и урегулирование конфликта велось в рамках международного права и международно признанных границ Азербайджана.

"Рад, что международные организации выступают за партнерство и сотрудничество в регионе. Мы готовы использовать все международные площадки для установления мира в регионе", - пояснил Мамедов.

Комментируя обвинения по поводу пленных и "культурного наследия" на деоккупированных землях Азербайджана, он напомнил, что все пленные уже возвращены в Армению.

"По окончании конфликта Азербайджан заявил о готовности делимитации и демаркации границы с Арменией. Открытие коммуникаций между двумя странами принесет мир и безопасность в регион", - обратил внимание депутат.

Говоря о претензиях по "культурному наследию", Мамедов указал, что Азербайджан открыт для международного мониторинга и оценки.

Он напомнил, что около четырех тысяч азербайджанцев пропали без вести в ходе Первой Карабахской войны, и никаких данных об их судьбах нет до сих пор.