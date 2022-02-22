Организаторам незаконной миграции в Геленджике зачитали приговор

22 фев. 11:18

В Геленджикском городском суде Кубани сегодня зачитали приговор гражданам России Рузанне Абрамян и Артуру Давояну по делу об организации незаконной миграции, - сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

"Следствием установлено, что злоумышленники предлагали иностранцам за плату оформить необходимые разрешительные миграционные документы, которые подельники предоставляли в отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Геленджику, чтобы поставить иностранцев на миграционный учет и зарегистрировать их по месту пребывания", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Рассмотрев возбужденное в отношении обвиняемых уголовное дело, суд признал подельников виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 1,5 года для Абрамян и на 2 года - для Давояна. Каждому из них придется еще и выплатить штраф в размере 300 тыс рублей.