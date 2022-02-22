В России за сутки выявили более 135 тыс случаев коронавируса

22 фев. 11:15

За минувшие сутки в России выявлено 135 172 случая заражения коронавирусом.

Больше всего случаев заболевания выявили в Санкт-Петербурге - 6 575, Красноярском крае - 5 650, Новосибирской области - 5 128. В Москве - 4 250 новых случаев. В Московской области 2 060, в Краснодарском крае - 1 325, в Ставропольском крае - 1 022, в Крыму - 1 124, в Дагестане - 516, в Адыгее - 480, в Кабардино-Балкарии - 190, в Ингушетии - 156, в Северной Осетии - 180, в Карачаево-Черкесии - 192, в Чечне - 45.

С начала пандемии в России выявлено 15 657 928 случаев коронавируса.

Госпитализированы 17 294 человека, на 95,7% больше, чем накануне. Выздоровели за сутки 167 293 человека, с начала пандемии - 12 657 025 человек.

Умерли за сутки 796 пациентов, за все время - 347 031 человек.