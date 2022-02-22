Митинг против ковид-ограничений во Владикавказе закончится реальными сроками для троих

22 фев. 11:14

Трое участников несанкционированного митинга против коронавирусных ограничений во Владикавказе получили реальные сроки, так постановил Кировский районный суд Ростова-на-Дону.

Митинг проходил 20 апреля 2020 года, на него вышли противники режима самоизоляции. Обвиняемые в тот день приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, уничтожением имущества, оказывали вооруженное сопротивление властям, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Обвиняемые частично признали свою вину. Суд назначил каждому 4 года колонии общего режима за участие в массовых беспорядках.