"Волга" упала в овраг в Карачаево-Черкесии

22 фев. 11:09

Авария с пострадавшим произошла в КЧР накануне, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по республике.

Примерно в 7.30 на втором километре автодороги "Карачаевск - Сары-Тюз" водитель "ГАЗ-3110", 59-летний житель Карачаевска, не справился с управлением, так что машина съехала с дороги и опрокинулась в овраг.

"В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и госпитализирован в лечебное учреждение, у него изъята кровь на исследование", - пояснили в полиции.

Выясняются обстоятельства и причины ДТП.