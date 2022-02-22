Азербайджан нарастил экспорт почти в два раза

22 фев. 11:03

В январе текущего 2022 года экспорт Азербайджана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 90,1%, а ненефтяной экспорт страны вырос на 59%.

"Это успешный результат продолжения диверсификации экономики страны и поощрения выхода местных предпринимателей на внешние рынки", - отметил министр экономики страны Микаил Джаббаров, передает Sputnik Азербайджан.

Ранее Госкомстат АР сообщал, что внешнеторговый оборот Азербайджана в январе 2022 года вырос на 40,6%, или $1,65 млрд по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В целом внешнеторговый оборот страны в первом месяце 2022 года составил $4,061 млрд против $2,411 млрд в январе 2021 года.

При этом экспорт страны составил $3,086 млрд, что на $1,462 млрд превышает показатель января 2021 года.