Израиль призывает своих граждан покинуть Украину

22 фев. 10:52

Правительство Израиля просит граждан выехать из Украины и вернуться на родину.

"Премьер-министр и министр иностранных дел неоднократно призывали и продолжают призывать граждан Израиля, находящихся на территории Украины, покинуть страну и вернуться в Израиль. Во Львове с сегодняшнего дня действует израильское посольство. На данный момент нет дополнительных комментариев", - сообщила во вторник пресс-секретарь премьер-министра Израиля Анна Йонатан-Леус.

В понедельник вечером МИД Израиля объявил о переводе украинского посольства из Киева во Львов.