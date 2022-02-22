Инцидент на "синей" ветке метро нарушил движение поездов в Москве

22 фев. 10:44

Поезд метро с пассажирами сегодня утром встал из-за технических неполадок на станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии метро, рассказал осведомленный источник.

"Инцидент произошел около 09:50. Было прервано движение поездов на участке "Партизанская" - "Щелковская" по направлению из центра", - приводит его слова "Интерфакс".

По данным источника, составов с пассажирами в тоннелях нет.

Другой источник добавил, что проблемный поезд самостоятельно добрался до запасного пути, где пассажиры вышли на платформу.

В департаменте транспорта Москвы пояснили, что на восточном участке Арбатско-Покровской линии временно выросли интервалы движения поездов, причина - проверка состава.

Сейчас движение на "синей" ветке возвращается в график.