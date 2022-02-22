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Грузинским дипломатам предложили вывезти семьи из Киева

Грузинским дипломатам предложили вывезти семьи из Киева

МИД Грузии порекомендовал сотрудникам посольства на Украине вывезти из Киева членов своих семей – решение должны принять сами дипработники, заявили в министерстве.

"Глава и сотрудники дипмиссии на Украине остаются на месте. Грузинским дипломатам была дана лишь рекомендация принять решение о вывозе членов своих семей, если они того пожелают", - заявили в пресс-службе МИД Грузии, передает РИА Новости.

Власти ряда стран уже призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности, также из Киева эвакуированы сотрудники некоторых западных дипмиссий и их семьи.

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