Грузинским дипломатам предложили вывезти семьи из Киева

22 фев. 10:41

МИД Грузии порекомендовал сотрудникам посольства на Украине вывезти из Киева членов своих семей – решение должны принять сами дипработники, заявили в министерстве.

"Глава и сотрудники дипмиссии на Украине остаются на месте. Грузинским дипломатам была дана лишь рекомендация принять решение о вывозе членов своих семей, если они того пожелают", - заявили в пресс-службе МИД Грузии, передает РИА Новости.

Власти ряда стран уже призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности, также из Киева эвакуированы сотрудники некоторых западных дипмиссий и их семьи.