В Беларуси стартовало досрочное голосование на референдуме по конституции

22 фев. 10:32

Во вторник в Беларуси началось досрочное голосование на конституционном референдуме.

"Досрочное голосование осуществляется с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 с 22 по 26 февраля", - сообщил ЦИК республики.

Для проведения референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны были образованы 5 510 участков для голосования.

Проголосовать могут более 6,8 млн белорусских граждан. В бюллетене только один вопрос: "Принимаете ли вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?".

Основной день голосования на референдуме - 27 февраля. Решение о изменениях Конституции будет принято, если за него проголосует большинство граждан, внесенных в списки для голосования.