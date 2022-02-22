Граждане РФ и Узбекистана находятся в СИЗО после январских погромов в Казахстане

22 фев. 10:26

В следственном изоляторе Казахстана находятся 18 представителей иностранных государств, в том числе двое граждан России, заявила уполномоченный по правам человека в республике Эльвира Азимова.

Она отметила, что задержанные подозреваются в участии в беспорядках, которые охватили Казахстан в январе текущего года.

"В числе арестованных в связи с массовыми беспорядками и в следственных изоляторах в настоящее время находятся 18 иностранных граждан, из них 14 граждан Узбекистана, двое – из России и двое граждан Киргизии", - приводит ее слова РИА Новости.