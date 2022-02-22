Доллар взял новую высоту?

Сегодня утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос на 21 копейки и составил 79,99 рубля, евро тоже вырос на 8,25 копейки и составил 90,235 рубля.

Уже в 8:05 средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" составил 80,0029 рубля, преодолев психологический барьер в 80 рублей за доллар. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" к последней сделке повысился на 21,62 копейки - до 90,3687 рубля.

"Потяжелел" и официальный курс, установленный Банком России на сегодня: доллар подскочил на 3,24 рубля, евро - на 3,03 рубля.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, от роста курса доллара следует в первую очередь ожидать разгона инфляции в России. "То, что мы уже сейчас видим на торгах, когда рубль падает ниже 80 рублей за доллар, будет, конечно, способствовать росту инфляции. Пока неясно, до каких величин и с какой скоростью будет расти инфляция, однако надо понимать, что она всегда очень чувствительна к курсу доллара", - подчеркнул он.

Доллар растет к рублю не столько на политике, сколько на негативных ожиданиях новых экономических санкций против России. "Из-за неопределенности того, что именно запретят, пока сложно предсказывать, как будет развиваться ситуация далее. Тем не менее, драматического влияния не будет. Есть целый ряд факторов, защищающих рубль от обесценивания – это и золотовалютные резервы, и стабильные показатели макроэкономики. Я думаю, все-таки ослабление рубля не будет значительным", - ожидает Александр Абрамов.

Экономист напомнил, что в 2014 году рубль падал прежде всего из-за дешевой нефти, а не из-за санкций за Крым. "Санкции тогда как раз совпали с падением цен на нефть. Если исключить нефтяной фактор и оценить только вклад крымских событий, то окажется, что они не нанесли серьезного ущерба курсу рубля. Пока что нефть стоит дорого, и она как главный фактор будет удерживать рубль от резкого падения", - заключил профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ.