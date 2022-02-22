РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Доллар взял новую высоту?

Евгений Николайчук, Андрей Петров, специально для "Вестника Кавказа"
Доллар взял новую высоту?

Сегодня утром на открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю вырос на 21 копейки и составил 79,99 рубля, евро тоже вырос на 8,25 копейки и составил 90,235 рубля.

Уже в 8:05 средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" составил 80,0029 рубля, преодолев психологический барьер в 80 рублей за доллар. Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" к последней сделке повысился на 21,62 копейки - до 90,3687 рубля.

"Потяжелел" и официальный курс, установленный Банком России на сегодня: доллар подскочил на 3,24 рубля, евро - на 3,03 рубля.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ Александр Абрамов, от роста курса доллара следует в первую очередь ожидать разгона инфляции в России. "То, что мы уже сейчас видим на торгах, когда рубль падает ниже 80 рублей за доллар, будет, конечно, способствовать росту инфляции. Пока неясно, до каких величин и с какой скоростью будет расти инфляция, однако надо понимать, что она всегда очень чувствительна к курсу доллара", - подчеркнул он.

Доллар растет к рублю не столько на политике, сколько на негативных ожиданиях новых экономических санкций против России. "Из-за неопределенности того, что именно запретят, пока сложно предсказывать, как будет развиваться ситуация далее. Тем не менее, драматического влияния не будет. Есть целый ряд факторов, защищающих рубль от обесценивания – это и золотовалютные резервы, и стабильные показатели макроэкономики. Я думаю, все-таки ослабление рубля не будет значительным", - ожидает Александр Абрамов.

Экономист напомнил, что в 2014 году рубль падал прежде всего из-за дешевой нефти, а не из-за санкций за Крым. "Санкции тогда как раз совпали с падением цен на нефть. Если исключить нефтяной фактор и оценить только вклад крымских событий, то окажется, что они не нанесли серьезного ущерба курсу рубля. Пока что нефть стоит дорого, и она как главный фактор будет удерживать рубль от резкого падения", - заключил профессор кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ ВШЭ.

1460 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version