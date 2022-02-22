Казахстан одобрил российскую вакцину "Спутник М"

22 фев. 10:18

Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение российской вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М".

"РФПИ объявляет о решении Министерства здравоохранения Республики Казахстан одобрить применение в стране российской вакцины против коронавируса "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет. Таким образом, Казахстан стал первым зарубежным государством, одобрившим применение "Спутника М", - говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник М" - это «Спутник V» в оптимальной для подростков дозировке. концентрация аденовирусных частиц снижена в препарате для подростков в пять раз.