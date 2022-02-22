Калашников: Россия признает ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей

22 фев. 10:15

Председатель комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников считает, что Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах Донецкой и Луганской областей.

"В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах чем, те, которые сейчас занимает ДНР", - цитирует его "Интерфакс".

По словам депутата, на сегодняшний день обе республики занимают меньшую территорию, чем было определено на референдуме, однако уверены, что их государственность распространяется и на остальные земли.

"А как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Как они будут восстанавливаться, это не наши с вами компетенции", - пояснил Калашников.

Напомним, согласно конституциям ДНР и ЛНР, что их территория соответствует территориям Донецкой и Луганской областей Украины.