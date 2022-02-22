22 фев. 10:04

Обозреватели французского издания Le Figaro поделились мнениями о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Большинство читателей согласились с тем, что ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на Вашингтоне.

"Жестокость Америки и бессилие Европы привели к такому результату", - считает один из комментаторов.

Пользователь Emotionless brain напомнил, что спровоцированный агентами ЦРУ Майдан привел к катастрофе на Донбассе. "Первый наспех принятый закон утвердил украинский единственным официальным языком, поэтому люди, проживающие на этих территориях, фактически оказались исключены из общества. Они просили автономии, а им ответили стрельбой", - отметил он.

Кроме того, читатель под ником DidierLAGARDE заявил, что НАТО не оставила Путину выбора. "Альянс не пошел на уступки и не смог дать обещание не принимать Украину в свои ряды. Политика альянса и особенно США позволяют понять, как сегодняшнюю ситуацию, так и неуступчивость Путина", - подчеркнул комментатор.

По словам пользователя Emmanuel bcvert, приближение США к российским границам направлено на то, "чтобы держать под контролем слабую Европу и поставлять туда свой сланцевый газ".

"Путин просил лишь одного - оставить Украину в покое. Американцы же теперь потирают руки, однако мы знаем, чем обычно заканчиваются подобные провокации", - заключил обозреватель LISIANTHUS83.