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В Грузии выявили свыше 12 тыс новых случаев COVID-19

В Грузии выявили свыше 12 тыс новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Грузии выявили 12 101 новый случай заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло 1 565 769 человек.

За последние 24 часа выписаны 14 764 человека, с начала пандемии - 1 422 540. Умерли за сутки 45 пациентов, за все время - 15 933.

В Грузии за сутки сделано 47 486 тестов, доля инфицированных из общего числа протестированных – 25,48%.

В карантине находятся 7 человек, в стационарах наблюдаются 5 358, в ковид-гостиницах остаются 860.

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