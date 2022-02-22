В Грузии выявили свыше 12 тыс новых случаев COVID-19

22 фев. 9:58

За минувшие сутки в Грузии выявили 12 101 новый случай заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных, по данным официального сайта StopCov, достигло 1 565 769 человек.

За последние 24 часа выписаны 14 764 человека, с начала пандемии - 1 422 540. Умерли за сутки 45 пациентов, за все время - 15 933.

В Грузии за сутки сделано 47 486 тестов, доля инфицированных из общего числа протестированных – 25,48%.

В карантине находятся 7 человек, в стационарах наблюдаются 5 358, в ковид-гостиницах остаются 860.