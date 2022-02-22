Сирия поддержала независимость ДНР и ЛНР

22 фев. 9:54

Дамаск поддерживает решение Владимира Путина о признании независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад.

"Вчера господин президент Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории, и вы знаете, что Сирийская арабская республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин", - приводит главы ведомства слова "Известия".

Он отметил, что Дамаск видит основу для сотрудничества с признанными Россией республиками. По его словам, народ Сирии солидарен с ДНР и ЛНР.