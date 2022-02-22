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Девочку, брошенную матерью к медведю, выписали из больницы в Ташкенте (ФОТО)

Минздрав Узбекистана

Девочку, брошенную матерью в вольер к медведю в зоопарке Ташкента, выписали из Республиканского научного центра скорой медицинской помощи, где она проходила лечение. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Минздрава Узбекистана.

"Сегодня, учитывая положительный результат всех медицинских осмотров и нормальное психическое состояние ребенка, девочку выписали домой в сопровождении родственников", - пояснили в ведомстве.

Малышка будет жить с бабушкой.

Кроме того, директор Национального детского медицинского центра Алишер Шарипов назначен ответственным по наблюдению за здоровьем девочки: он будет следить за ее состоянием до 18 лет.

ФОТО Минздрав Узбекистана
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