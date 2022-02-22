Первый поезд с беженцами из Донбасса прибыл в Московскую область

22 фев. 9:52

Утром во вторник Подмосковье встретило первых беженцев из Донбасса.

"Только что в Апрелевку приехал первый поезд с жителями Донбасса. Из 911 человек - 408 детей. К нам едут 180 семей. В поезд заранее сели наши волонтеры. Раздали пайки, ответили на все вопросы, будут рядом до мест размещения. Частая просьба - позвонить, у всех дома остались близкие. С мобильной связью поможем", - написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Instagram.

Всего во вторник в регион приедут первые 1,5 тыс беженцев, из разместят в Волоколамске, Клину, Подольске, Коломне, Зарайске и Пушкине.

Воробьев отметил, что Подмосковье готово предоставить эвакуированным необходимую медицинскую помощь, а дети после каникул пойдут в школы и детские сады.