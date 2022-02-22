Захарова заявила, что Запад ввел бы санкции против РФ и без признания ДНР и ЛНР

22 фев. 9:46

Не следует думать, что санкций и осуждения Запада в отношении России не было бы, если бы она не признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очень важный момент. Сейчас тоже все задались вопросом: санкции, реакция, западная, так сказать, волна гнева насколько широко раскинется [после признания Россией ДНР и ЛНР]. Но это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы, если бы... Было бы обязательно", - сказала Захарова во вторник в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".