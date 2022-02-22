Россияне в День защитника Отечества предпочитают курорты Египта и Сочи

22 фев. 9:37

Самым популярным туристическим направлением для россиян в День защитника Отечества стал Египет, - сообщили туроператоры.

"Первое место по итогам продаж занял Египет, более половины от забронированных на праздник туров приходится именно на египетские курорты Красного моря", - рассказали в пресс-службе туроператора TUI Россия, передает ТАСС.

Другими популярными направлениями у россиян стали ОАЭ, Россия, Турция, Мальдивы и Куба. Также значительно вырос интерес россиян к путешествиям по своей стране, чему способствует в том числе программа государственного субсидирования чартерных рейсов и программа туристического кешбэка.

В "Интуристе" среди наиболее популярных направлений также назвали Шри-Ланку - спрос на туры в компании период празднования 23 февраля вырос более чем в 5,5 раза по сравнению с 2021 годом благодаря открытию новых выездных направлений, снятию ограничений и появлению прямых чартерных рейсов на зарубежные курорты.

Что касается внутреннего туризма, то самым популярным направлением остается Сочи - прибрежная часть города и горнолыжные курорты. Среди других востребованных направлений - Санкт-Петербург, Калининградская область, Крым, Казань, Карелия, Москва и Московская область. Чуть менее популярны Крым и Кавказские Минеральные Воды - особой популярностью пользуются горнолыжные курорты, лечение в санаториях и отдых в круглогодичных объектах размещения с развитой инфраструктурой, - сообщили в туристической компании "Дельфин".