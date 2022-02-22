Экс-министр обороны Казахстана арестован на два месяца

22 фев. 9:36

Специализированный межрайонный следственный суд Нур-Султана сегодня решил арестовать на два месяца экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова, ранее задержанного по подозрению в бездействии во время январских беспорядков. Такое сообщение распространила пресс-служба суда.

"22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - цитирует его ТАСС.

В суде добавили, что детали досудебного расследования разглашаться не будут.