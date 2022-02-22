ФАС уличила МТС в необоснованном повышении цен на связь на 9,5%

22 фев. 9:28

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в связи повышением МТС цен на услуги сотовой связи в январе в среднем на 9,5%.

"ПАО "МТС" в январе 2022 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 28 миллионов абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат… По мнению службы, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении ПАО "МТС", - сообщила пресс-служба ФАС.

Оператор не представил ФАС подтверждений роста расходов, которые могли бы обосновать такое повышение тарифов, отмечается в сообщении.