Раскрыта ключевая деталь договоров с ДНР и ЛНР

22 фев. 9:22

Наличие договора с ДНР и ЛНР исключает необходимость предоставления президенту России согласия Совета Федерации на использование Вооруженных сил за пределами страны.

"Сам договор является базой. Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту РФ согласия Совфеда на использование ВС РФ за рубежом", - цитирует источника РИА Новости

Он подчеркнул, что "если бы это была территория Украины, нужно было бы разрешение". "Но сегодня это территории ДНР и ЛНР", - добавил собеседник.