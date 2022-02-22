В Актобе прогремел взрыв на станции техобслуживания, есть жертва

22 фев. 9:14

Сегодня утром в казахстанском Актобе на станции технического обслуживания произошли пожар и взрыв газа, погиб человек, - сообщила пресс-служба ДЧС Казахстана.

Прибывшие по вызову огнеборцы установили, что на станции технического обслуживания "Альтаир" произошел хлопок газовоздушной смеси, за которым последовало обрушение здания на площади 600 кв м без возгорания, повреждено 11 единиц автомобильной техники, находившихся внутри и рядом СТО", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Как полагают в ДЧС, причиной взрыва газовоздушной смеси стала утечка газа из газобаллонного оборудования автомобиля. Погиб охранник 1954 года рождения, его обнаружили под завалами без признаков жизни, - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работают 136 спасателей и 18 единиц техники, - добавили в ДЧС страны.