Новый горный курорт появится в Сочи

22 фев. 8:58

Замглавы правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил появлении в 2029 году круглогодичного горного курорта "Долина Васта", способного принимать до 1,5 млн туристов в год.

Курорт будет возведен в горном кластере Сочи, где будут развивать оздоровительный, горнолыжный, экологический и другие виды туризма.

"Президентом поставлена задача ускорить развитие внутреннего туризма. Краснодарский край, непосредственно Сочи - одно из самых посещаемых мест в России. Если давать оценку амбициозности проекта "Долина Васта", то город не видел подобной масштабной стройки со времен Олимпиады. Здесь появятся современные гостиницы категорий трех, четырех и пяти звезд, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клиника", - цитирует Чернышенко РИА Новости.

По его словам, емкость гостиниц составит 3,5 тыс номеров, которые смогут вместить почти восемь тыс человек единовременно. На объектах "Долины Васта" будет создано 2,5 тыс новых рабочих мест, для персонала возведут отдельное жилье. По словам Чернышенко, отдыхать в "Долине Васта" смогут 1,5 млн человек в год.

Отмечается, что курорт расположится на территории 3,8 тыс га. "13 км новых канатных дорог свяжут 80 км горнолыжных трасс. Вместе с уже функционирующими общая зона катания составит 300 км", - добавил он.