Работающие пенсионеры могут получить прибавку к зарплате

22 фев. 8:43

Зарплаты работающих пенсионеров в России могут стать выше - надбавки касаются увеличения предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и нового размера МРОТ, - рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

"Одно нововведение связано с установлением МРОТ на уровне 13890 рублей. Автоматически вырастет зарплата пенсионеров, если она не достигает МРОТ", - заявил Гиринский, передает "Прайм".

Хотя такая индексация касается не всех, для работников государственных и муниципальных организаций, где зарплата сотрудников повышается на основании отдельных нормативных актов, могут быть исключения.

Кроме того, работающие пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты и оформить больничные листа, - добавил эксперт.