Определен самый упоминаемый вид спорта на Олимпиаде в Пекине

22 фев. 8:27

Самым упоминаемым видом спорта по итогам зимней Олимпиады в Пекине в русскоязычных соцмедиа стало фигурное катание.

Как сообщает РИА Новости, данная дисциплина упоминалась 489,8 тыс раза. На втором месте расположились лыжные гонки (252,9), тройку замкнул хоккей (150). Биатлон занял четвертую позицию (116,9), а реже всего упоминали горнолыжный спорт (32,8) и прыжки на лыжах с трамплина (28,7).

Напомним, на Играх произошел скандал с участием российской фигуристки Камилы Валиевой, допинг-проба которой оказалась положительной. Всего представители этого вида спорта из России завоевали на турнире две золотые, три серебряные и одну бронзовую награду.