Жителей столичного региона ждут дожди и неустойчивые прояснения

22 фев. 8:11

Сегодня в столичном регионе будет преобладать облачная погода, будут идти дожди, местами с мокрым снегом, а воздух прогреется до пяти градусов тепла, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Будут неустойчивые прояснения, пройдут дожди, в отдельных районах с мокрым снегом. В Москве максимальная температура плюс 3-5 градуса, по области от 1 до плюс 6",- рассказал Леус, передает РИА Новости.

Ветер будет теплым - юго-западным, его скорость составит 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление будет слабо расти до 733 мм рт ст, что все еще сильно ниже нормы, - добавил синоптик.