Зеленский выступил с обращением к украинцам

22 фев. 7:57

В два часа ночи (3:00 мск) президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к народу страны, пообещав ему, что "причин для вашей бессонной ночи нет".

"Мы на своей земле. Мы ничего и никого не боимся. Мы ничего никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим. И мы в этом уверены. Потому что сейчас не февраль 2014 года, а февраль 2022 года. Другая страна, другая армия. Одна цель – мир в Украине", - заявил Зеленский в видеообращении, передает РИА Новости.

Также президент страны заявил, что Киев инициировал экстренное заседание саммита "нормандской четверки".

"Также инициировано экстренное заседание саммита нормандской четверки. От наших партнеров мы ждем четких и действенных шагов поддержки. Очень важно сейчас увидеть, кто наш настоящий друг и партнер, а кто продолжит пугать РФ словами", - заявил Зеленский в своем видеообращении к гражданам.

Ну и, конечно, Владимир Зеленский не забыл добавить, что российские власти решениями о признании независимости ДНР и ЛНР легализуют свои войска, которые якобы и так с 2014 года находятся в Донбассе.

"Сегодняшними и завтрашними возможными решениями РФ легализует свои войска, которые и так находились на территории Донбасса с 2014 года", - заявил Зеленский в своем видеообращении.