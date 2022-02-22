Белый дом "открестился" от согласованных ранее встреч

22 фев. 7:43

США не готовы обещать, что встреча президента Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным состоится в условиях, когда РФ, по мнению Вашингтона, готовится к военным действиям против Украины, - заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

"Мы не можем обещать встречу в условиях, когда все выглядит так, будто Россия совершит вторжение на Украину", - сказал чиновник Белого дома в ходе спецбрифинга, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, передает РИА Новости.

Вместе с тем, комментируя возможность проведения новых контактов между Байденом и Путиным, он подчеркнул, что США открыты для такого взаимодействия.

Также Белый дом отказался сообщить, остаются ли в силе планы госсекретаря США Энтони Блинкена провести на текущей неделе встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Предлагаю вам обратиться в госдепартамент с данным вопросом. Я думаю, что они готовы предоставить больше информации по данной теме", - заявил в ходе спецбрифинга высокопоставленный представитель американской администрации.

Напомним, встреча глав дипломатических ведомств РФ и США планировалась на 24 февраля в Женеве.