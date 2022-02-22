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Россия снова стала лидером по импорту грузинских мандаринов

Россия снова стала лидером по импорту грузинских мандаринов

По последним данным из Грузии за текущий сезон 2021-2022 гг было экспортировано 38,2 тыс т мандаринов на сумму $18,7 млн.

Лидером по импорту грузинских мандаринов снова стала Россия, куда было вывезено 26 133 т цитрусовых. В Армению было отправлено 6 715 т, на Украину – 3 851 т, в Молдову – 545 т, в Казахстан – 301 т, в Словению – 234 т, в Беларусь – 175 т, в Эстонию – 124 т, Кыргызстан – 80 т, а также 89 т в другие страны, - говорится в сообщении Минсельхоза Грузии, передает Sputnik Грузия.

Годом ранее из Грузии было импортировано 43,4 тыс т мандаринов, 71% из которых были отправлены в Россию, а 16,3% – в Армению.

Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии обычно начинается осенью и продолжается четыре месяца. Почти 99% грузинского экспорта составляют Россия, Украина и страны СНГ.

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