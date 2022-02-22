Байден ввел новые санкции против России, ДНР и ЛНР

22 фев. 7:14

Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик со стороны России и сегодня огласит дополнительные меры, - сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

"Президент Байден издал сегодня указ, которые запрещает американским физическим и юридическим лицам новые инвестиции в так называемый регион ДНР и ЛНР, торговлю с ним и финансирование его. Указ также дает полномочия вводить санкции против любого лица, который действует в этих районах Украины", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга, передает РИА Новости.

"Мы примем дополнительные меры для привлечения России к ответу за это нарушение международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он.

Указ президента США также подразумевает блокирование имущества определенных лиц и запрет определенных сделок в связи с признанием Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР, документ уже опубликован на сайте Белого дома.

"Признание Российской Федерацией так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР), являющихся регионами Украины, противоречит обязательствам России по Минским соглашениям и еще больше угрожает миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины, и, таким образом, представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в указе.

Указом запрещаются инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из данных регионов. Все имущество и доли в имуществе, которые находятся в США или в дальнейшем попадают в США, принадлежащие лицам, связанным с ДНР и ЛНР, будут заблокированы.