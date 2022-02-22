Россия готова к любым санкциям из-за Донбасса – Госдума РФ

22 фев. 6:55

Западу не удастся запугать Россию новыми санкциями, - заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

"Эти санкции нам не страшны. Россия готова к любому развитию событий, пускай в этом так называемые наши западные партнеры не сомневаются", - сказал Шеремет, передает РИА Новости.

Очень печально, что западные страны, которые все время выдавали себя за оплот демократии, сегодня являются стороной, которая поддерживает агрессию, терроризм и убийство мирных граждан, - посетовал депутат.

"Нам с такими странами не по пути и нас санкциями не запугать. Когда на кону стоят здоровье и права граждан, мы выбираем жизни людей, а не экономику. Пускай ЕС зарубит себе это на носу. Сегодня оплотом демократии является как раз Россия, и именно ЕС и другие государства должны брать с нас пример", - добавил Шеремет.