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Совбез ООН проводит заседание по требованию Украины

Совбез ООН проводит заседание по требованию Украины

Украина потребовала созвать заседание Совета безопасности ООН после признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса, - заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в своем аккаунте Twitter.

"Украина требует созвать заседание Совбеза ООН в связи с противоправными действиями Российской Федерации. Соответствующее обращение уже передано в Совбез", - написал Кулеба, передает РИА Новости.

Экстренное заседание СБ ООН по Украине началось в 21.00 по местному времени (5.00 мск), сообщил источник в постпредстве РФ при ООН.

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